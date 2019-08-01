Минобрнауки и Сбербанк запустили проект по образовательным кредитам для студентов

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Министерство науки и высшего образования РФ и ПАО "Сбербанк" с 1 августа запустили проект по государственной поддержке образовательного кредитования, в рамках которого студентам при получении кредита будет предоставлен льготный период на весь срок обучения и дополнительно три месяца. Процентная ставка не превысит 9% годовых, сообщила в четверг пресс-служба министерства.

"В России начинается реализация совместного проекта Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и ПАО "Сбербанк" о государственной поддержке образовательного кредитования граждан. Согласно подписанному соглашению, с 1 августа 2019 года при оформлении образовательного кредита студентам вузов, имеющих лицензию на осуществление образовательной деятельности, будет предоставлен льготный период на весь срок обучения и дополнительно три месяца", - говорится в сообщении.

В течение льготного периода, как пояснили в министерстве, заемщик может не выплачивает банку основной долг по образовательному кредиту и часть процентов за первый и второй годы. Начиная с третьего года погашать текущие проценты придется в полном объеме. При этом процентная ставка по кредиту для студента не превысит 9% годовых. Оформить кредит смогут россияне в возрасте от 14 лет во всех структурных подразделениях ПАО "Сбербанк России".

Согласно постановлению правительства от 26 февраля 2018 года "Об утверждении правил предоставления государственной поддержки образовательного кредитования" установлено льготные условия по оплате части процентов за первый год из расчета не менее 60% суммы платежа по процентной ставке и не менее 40% суммы платежа по процентной ставке в течение второго года пользования образовательным кредитом.