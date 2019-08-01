В Италии запретили строительство McDonald’s возле Терм Каракаллы

РИМ, 1 августа. /ТАСС/. Министерство культуры Италии запретило строить McDonald’s у Терм Каракаллы в Риме. "Все работы по реализации фаст-фуда будут прекращены, соответствующее распоряжение уже передано заинтересованным лицам", - говорится в заявлении ведомства.

Ранее против строительства выступила мэрия Рима, так как McDonald’s - "это не типичный итальянский ресторан, который не соответствует историческому контексту".

Заведение на 250 мест должно было появиться на территории большого питомника растений римской компании по озеленению, владельцам которой принадлежит большой участок, примыкающий к термам. McDonald’s представил проект, согласно которому ресторанный зал должен находиться в бывшем парнике. Территорию вокруг планировалось оборудовать детской площадкой и дидактическими огородами, сохранив большой сад. McDrive предполагалось разместить со стороны проспекта Христофора Колумба, самой широкой и одной из самых загруженных трасс Рима. Первоначально представленный проект был одобрен в мэрии.

Однако, когда СМИ стало известно, что речь идет именно о строительстве McDonald’s, возникли споры. В министерстве и мэрии отметили, что эта зона, относящаяся к историческому центру города, входящему в Список всемирного наследия человечества ЮНЕСКО, может быть использована под рестораны и парки, но только в традиционном римском стиле. "Я уже высказывался против фастфуда у Терм Каракаллы, и теперь мы приняли конкретные меры, чтобы отозвать разрешение", - написал на своей странице в Facebook министр культуры Альберто Бонисоли.

Несмотря на непосредственную близость питомника с растениями к античным термам, раскопки там никогда не производились и не планировались. На этот участок распространяются жесткие правила, запрещающие строительство железобетонных и прочих зданий. Ранее власти уже отклонили проект сооружения на соседнем участке, граничащем со Стеной Аврелиана, площадки для игры в гольф.

Термы Каракаллы - один из крупнейших и наиболее хорошо сохранившихся банных комплексов Древнего Рима.