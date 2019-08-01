Предельный размер платы за вывоз мусора в Нижегородской области снижен на 5%

Сколько россияне производят отходов, как платят за их вывоз и во что перерабатывают вторсырье

Что происходит с мусором после того, как его выбрасывают

Что происходит с мусором после того, как его выбрасывают Сколько россияне производят отходов, как платят за их вывоз и во что перерабатывают вторсырье

"Теперь предельный размер платы за услугу по обращению с ТКО в Нижегородской области на 2019 год составляет не 665,67 рублей за кубический метр отходов, а 632,39 рубля", - говорится в сообщении.

По словам замгубернатора Нижегородской области Андрея Харина, пересмотр тарифа связан с изменением федерального законодательства в части снижения для регоператоров платы за негативное воздействие на окружающую среду при размещении твердых коммунальных отходов (ТКО) на полигонах.

Как отметили в пресс-службе, также расширен перечень жителей области, которые получают льготу в виде снижения на 50% платы за вывоз ТКО. Среди них - пенсионеры, которые не получают компенсации по оплате коммунальных услуг, проживают одни в квартирах площадью более 36 кв. м и имеют доход ниже 22 тыс. 266 рублей. "Для них установлен предельный размер платы за вывоз мусора из расчета 18 кв. м вне зависимости от площади жилого помещения", - говорится в сообщении.

Нижегородская область перешла на новую систему обращения с ТКО с 1 января 2019 года. Территория региона разделена на девять зон, в каждой из которых определены операторы, для них установлены единые экономически обоснованные тарифы на вывоз мусора. С 1 августа 2019 года в регионе началось внедрение системы по раздельному сбору отходов.