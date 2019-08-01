Инну Чурикову выписали из больницы

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Народная артистка СССР Инна Чурикова, получившая травму на сцене московского театра "Русская песня", выписана в четверг из НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского, сообщили ТАСС в справочной службе больницы.

"Ее выписали", - сказал собеседник агентства.

Актриса была занята в постановке "Старая дева" вместе с Александром Михайловым. Он сообщил, что 18 июля Чурикова была госпитализирована после падения.

Чурикова родилась 5 октября 1943 года в Башкирии. Окончила Щепкинское училище, стала работать в Московском ТЮЗе. Будучи студенткой, она снялась в фильме Александра Роу "Морозко". Также она снималась в картине Глеба Панфилова "В огне брода нет". Позже режиссер и актриса вместе работали и над другими фильмами: "Начало", "Прошу слова", "Тема", "Валентина", "Васса", "Мать", "Без вины виноватые".

Актриса снималась у Петра Тодоровского, Михаила Швейцера, Андрея Кончаловского, Владимира Меньшова, Никиты Михалкова, Марка Захарова. С Захаровым она более 45 лет работает в "Ленкоме".