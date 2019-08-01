Глава Минприроды доложит комитетам Госдумы о ситуации с переработкой отходов

СОЛНЕЧНОГОРСК /Московская область/, 1 августа. /ТАСС/. Глава Министерства природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин осенью отчитается перед тремя комитетами Госдумы о проделанной работе в сфере развития системы по вывозу и переработке отходов. Об этом в четверг на молодежном форуме "Территория смыслов" сообщил глава думского комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов (фракция "Единая Россия").

"Есть постановление Госдумы, где мы взяли на контроль свою часть вопросов, которые имеют федеральное значение. И в осеннюю сессию пройдет совместное заседание трех комитетов - нашего комитета по экологии и охране окружающей среды, комитета по контролю и регламенту и комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, на котором министр природы Дмитрий Кобылкин будет отчитываться, что с прошлого декабря было сделано правительством РФ, Минприроды в этой сфере", - сказал депутат.

Бурматов при этом заметил, что не стоит использовать понятие "мусорная реформа", так как реформировать можно то, что уже существует. "Сейчас фактически идет создание отрасли с нуля", - подчеркнул он.