Приставы намерены создать суперсервис "Цифровое исполнительное производство"

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Служба судебных приставов России намерена создать электронный суперсервис "Цифровое исполнительное производство", который существенно изменит работу приставов. Об этом заявил директор ФССП - главный судебный пристав России Дмитрий Аристов, выступая на открывшейся в Москве X Международной научно-практической конференции "Принудительное исполнение: современное состояние и векторы развития" с участием представителей 60 стран.

"Будущее исполнительного производства, как оно нам представляется, - это суперсервис "Цифровое исполнительное производство", - сообщил Аристов. - Суперсервис охватывает все жизненные ситуации должника и взыскателя, связанные с оборотом исполнительного документа, включая его исполнение в банках, по месту работы, в службе судебных приставов. Он предусматривает создание новых каналов взаимодействия граждан и бизнеса с государством в ходе исполнительного производства, повышения качества существующих сервисов".