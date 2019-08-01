Финский МИД надеется на сохранение потока туристов из РФ после ужесточения визовых правил

ХЕЛЬСИНКИ, 1 августа. /ТАСС/. МИД Финляндии надеется на то, что негативный эффект от ужесточения получения Шенгенской визы для граждан РФ окажется минимальным. Такое пожелание высказал в четверг ТАСС представитель МИД Веса Хяккинен.

"Мы надеемся, конечно, что в конечном счете эффект будет минимальным", - сказал он. Он затруднился ответить на вопрос о том, как новые правила могут отразиться на тех туристах, которые приезжают в Финляндию из РФ за покупками на своих машинах на день или всего на несколько часов. "Эти туристы - одна из причин, почему мы не гармонизировали наши визовые правила с требованиями ЕС раньше. Но теперь нам нужно это сделать", - подчеркнул он.

Хяккинен добавил, что новые требования к визовым заявлениям вводятся именно с 1 сентября для того, чтобы они не затронули сезон отпусков, когда многие российские туристы приезжают в Финляндию.

Финляндия с 1 сентября этого года начнет запрашивать у россиян при подаче заявления на Шенгенскую визу все необходимые сопроводительные документы, как это прописано в директивах ЕС. До этого она зачастую оформлялась без сопроводительных документов.

Теперь при подаче на визу к заявлению необходимо будет приложить либо информацию о месте проживания в период поездки, либо описание маршрута, а также доказательство наличия денежных средств для путешествия - выписку с банковского счета за последние три месяца, справку с места работы с указанием зарплаты или свидетельство о владении собственностью в РФ.

Кроме того, те, у кого есть собственность на территории Шенгена, теперь должны будут, как и туристы, предоставлять документы о наличии финансовых средств. Тем, кто будет посещать проживающих в Шенгенской зоне близких родственников, также придется при подаче документов на визу предоставлять справку о финансах.