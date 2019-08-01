Членам ОП Москвы присвоят статус наблюдателей на митингах и акциях

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Члены Общественной палаты (ОП) Москвы получат статус наблюдателя на массовых мероприятиях, сообщил ТАСС в четверг председатель Общественного штаба по наблюдению и контролю за выборами депутатов в Мосгордуму VII созыва Алексей Венедиктов.

"Я вчера встретился с [начальником ГУ МВД по Москве] Олегом Барановым, он согласился предоставить статус наблюдателя на массовых мероприятиях членам ОП Москвы. Вчера я направил 45 членам ОП предложения стать наблюдателем, на утро сегодня девять человек дали согласие. Сегодня к вечеру я отправляю в МВД итоговый список", - сказал Венедиктов.

Он уточнил, что полномочия позволяют проверять условия содержания в автозаках. "Также наблюдатели на общественных мероприятиях получат соответствующие удостоверения, позволяющие им контактировать, в том числе и с полицией", - отметил председатель штаба.

В центре Москвы 27 июля прошла несанкционированная акция в поддержку так называемых независимых кандидатов, которые не были зарегистрированы на выборы в Мосгордуму. По данным полиции, в акции участвовали более 3,5 тыс. человек, более 1 тыс. были задержаны. Власти предупредили участников акции об ответственности и недопустимости нарушения закона. Прокуратура Москвы проводит административное расследование в отношении 15 незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, которые являются организаторами несанкционированных акций 14 и 27 июля.

Выборы в Мосгордуму VII созыва назначены на 8 сентября. Зарегистрировано 233 кандидата, из них от партий 171 кандидат и 62 самовыдвиженца. Отказано в регистрации 57 кандидатам, из них от партий 18 кандидатов и 39 самовыдвиженцев. От трех парламентских партий на выборы идут 129 человек: от КПРФ - 44 кандидата, от ЛДПР - 45 кандидатов и от партии "Справедливая Россия" - 40 кандидатов. Также зарегистрированы кандидаты от партий "Яблоко", "Коммунисты России", "Родина", "Зеленые" и Партии роста.