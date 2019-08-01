В ОП открыли горячую линию по вопросам применения антинаркотической статьи УК России

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Общественная палата (ОП) РФ открыла горячую линию по вопросам, касающимся правоприменения статьи 228 Уголовного кодекса РФ (о незаконном обороте наркотиков). Об этом сообщила пресс-служба ОП в четверг.

"Вы можете обратиться на горячую линию за юридической помощью или другими подсказками о том, как нужно вести себя в сложной жизненной ситуации, связанной с применением статьи 228, если вы понимаете, что правоохранительные органы неправомерно используют эту статью против вас, ваших родственников или других граждан", - приводит пресс-служба слова инициатора горячей линии, члена комиссии ОП по физической культуре и популяризации здорового образа жизни, руководителя проекта "Трезвая Россия" Султана Хамзаева.

В ОП отметили, что горячая линия, целью которой также является общественный контроль за работой правоохранительных органов, будет работать до 31 мая 2020 года.

Сообщать о любых проблемах правоприменения антинаркотической статьи можно по телефону 8(800)737-77-66, а также при помощи электронной формы на сайте палаты.