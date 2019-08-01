Капитан танкера "Индиго" привлечен к ответственности за утечку топлива у Балтийской косы

КАЛИНИНГРАД, 1 августа. /ТАСС/. Капитан танкера "Индиго", с борта которого произошла утечка нефтепродуктов, приведшая к загрязнению части побережья Балтийской косы в Калининградской области, привлечен к административной ответственности. Об этом сообщили ТАСС в четверг в Калининградской транспортной прокуратуре, которая совместно с инспекцией государственного портового контроля провела проверку по факту случившегося.

Инцидент произошел 17 июля. Капитан танкера "Индиго", принадлежащего ЗАО "Бункерная компания", сообщал, что с борта судна произошла утечка 0,4 куб. м топлива. На месте разлива были выставлены боновые заграждения, но из-за усиления ветра нефтяное пятно распространилось за их пределы, последствия утечки горючего были зафиксированы на Балтийской косе.

"Установлено, что сброс загрязняющих веществ с танкера "Индиго" произошел по причине некачественного исполнения обязанностей старшим механиком судна. Прокуратура в связи с этим направила руководителю ЗАО "Бункерная компания" представление, контролирует ход его рассмотрения и устранение нарушений. Капитан танкера "Индиго" привлечен к административной ответственности по ст. 11.16 КоАП РФ ("Нарушение требований пожарной безопасности на железнодорожном, морском, внутреннем водном или воздушном транспорте") и ч. 1 ст. 11.7 КоАП РФ ("Нарушение правил плавания")", - говорится в сообщении, предоставленном ТАСС прокуратурой. В отношении же старшего механика судна возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 11.7 КоАП РФ.

Прокуратура отмечает, что по результатам проверки выявлены нарушения экологического законодательства, законодательства, направленного на обеспечение безопасности судоходства, а также нарушения требований пожарной безопасности.

Как сообщалось со ссылкой на пресс-службу администрации города Балтийска, специалисты Росморречфлота на 31 июля очистили от топлива 2,5 км прибрежной полосы Балтийской косы - половину загрязненной территории, вывезено 122 кубометра загрязненного песка. Сумма ущерба, нанесенного экологии в результате разлива топлива, пока не названа.

Балтийская коса (Вислинская коса в Польше) - узкая полоса суши, отделяющая Калининградский залив от основной части Гданьского залива. Длина косы - 65 км, 35 км являются российской территорией, остальные - польской. Ширина косы составляет от 300 м до 1,8 км в средней и южной частях и 8-9 км в северной.