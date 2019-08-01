Суд на 90 суток приостановил работу столичной сети Healthy Food

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Гагаринский суд Москвы на 90 суток приостановил работу вендинговых автоматов сети Healthy Food после массового отравления едой. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь суда.

"Суд признал ООО "До луны и обратно" виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.6 КоАП РФ ("Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения") и назначил административное наказание в виде приостановления деятельности на 90 суток", - сказали в пресс-службе, отметив, что в период приостановления деятельности разрешено проведение работ по установлению нарушений.

Решение подлежит немедленному исполнению.

16 июля стало известно о массовом отравлении сотрудников офисов едой Healthy Food из вендинговых автоматов. Были госпитализированы 37 человек, а всего пострадали более 90. У большинства из них был обнаружен сальмонеллез. Сотрудники Роспотребнадзора в комбинате компании нашли просроченную продукцию, немаркированное сырье и еду, на некоторые товары ставились будущие даты выпуска или увеличенные сроки годности. В ходе расследования Роспотребнадзора было закрыто производство на юго-востоке столицы, два кафе, опечатано 48 вендинговых автоматов, изъято из оборота около 3 тонн сырья и готовой продукции.

Ранее сообщалось, что независимая лаборатория не обнаружила сальмонеллу в образцах продуктов питания, которые сдала туда компания в рамках собственного расследования.