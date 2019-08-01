МВД просит продлить арест Худояна

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Следователи МВД просят Тверской суд Москвы продлить до 14 октября арест владельца компании Optima Development Альберта Худояна, обвиняемого по делу о мошенничестве на 2 млрд рублей, сообщил ТАСС адвокат обвиняемого Александр Забейда. Суд рассмотрит соответствующее ходатайство в пятницу.

"2 августа в 10:30 мск Тверской районный суд города Москвы рассмотрит ходатайство следователя ГСУ ГУ МВД России о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей предпринимателю Альберту Худояну, который был обвинен своим бывшим бизнес-партнером в совершении мошенничества. Следствие просит продлить арест моему подзащитному на 2 месяца, то есть до 14 октября", - сказал защитник.

По его словам, на Худояна оказывают давление, чтобы вынудить его передать имущество бизнесменам Сергею Говядину и Ильдару Самиеву. "О факте вымогательства $100 млн со стороны представителей бывшего бизнес-партнера, совершенного в присутствии следователя ГСУ ГУВД Москвы, в чьем производстве находится уголовное дело, Альберт Худоян указывал в своем официальном заявлении в адрес председателя СК России Александра Бастрыкина, проверка по которому до настоящего момента не проведена", - отметил адвокат, добавив, что жалобы на действия следствия по делу Худояна направлены заместителю министра внутренних дел РФ - начальнику Следственного департамента МВД России Александру Романову и Генеральному прокурору РФ Юрию Чайке.

В середине июня Тверской районный суд отправил Худояна под домашний арест до 14 августа, Мосгорсуд 8 июля отменил решение суда первой инстанции и отправил бизнесмена в СИЗО, удовлетворил апелляцию прокуратуры, которая просила отменить решение райсуда, отметив, что Худоян путем обмана приобрел право на владение земельными участками на сумму более 2 млрд рублей, имеет двойное гражданство, неоднократно выезжал за пределы России, а потерпевший по делу указал, что в его адрес поступали угрозы от обвиняемого.

Срок следствия по делу установлен до 14 октября, его расследует ГСУ ГУВД Москвы. Худояну инкриминируется мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), он обвиняется в хищении трех земельных участков у одной из компаний. Бизнесмен вину не признал и заявил, что уголовное преследование связано с рейдерским захватом его компании Optima Development.

Адвокат рассказал, что компания Optima Development реализует проекты в сегменте торговой, многофункциональной и жилой недвижимости, в ее управлении находятся более 230 тыс. кв. метров недвижимости. Она строила и управляет торговым центром "Oz молл" в Краснодаре, является техническим заказчиком возведения ЖК "Прайм парк".