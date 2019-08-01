Эксперты составили психологический портрет коррупционера

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Коррупционеров не интересуют такие ценности, как развлечения, материальное благосостояние и власть. Об этом сообщила ведущий научный сотрудник отдела психологического обеспечения прокурорской деятельности НИИ Университета прокуратуры РФ Наталья Ратинова.

Как сообщила Ратинова на открытом интерактивном форуме надзорного ведомства "Вместе против коррупции!", было проведено исследование, по результатам которого составлен психологический портрет коррупционера. Вопреки сложившемуся стереотипу, значимость у коррупционеров материальных ценностей невысока. Она отметила, что этот социальный стереотип о корыстолюбии таких преступников и о том, что они обладают всеми возможными и невозможными пороками, оказался несоответствующим действительности. Так, наиболее значимые ведущие ценности коррупционеров - обычные гуманистические ценности, такие как свобода, семья, любовь, дети и образование. "А в числе отвергаемых ценностей оказались развлечения, эстетические потребности, материальное благосостояние и власть", - сказала Ратинова.

По ее словам, исследование выявило, что для коррупционеров наличие среднего уровня жизненного комфорта важнее, чем требования закона. При этом требования закона важнее, чем обладание богатством и роскошью.

Опрос Генпрокуратуры

Начальник управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генпрокуратуры РФ Александр Русецкий представил результаты опроса граждан в сфере противодействия коррупции. Всего было опрошено более 38 тыс. человек. 87% респондентов одобряют государственную политику по ужесточению мер в отношении коррупционеров. При этом 86% из них считают, что необходимо продолжать ужесточать наказания. Также более половины опрошенных ответили, что предпочтут сообщить о фактах коррупции, а подавляющее большинство готово отказаться от дарения и получения подарков в целях борьбы с коррупцией. Респонденты считают основными сферами, где распространена коррупция, здравоохранение, образование, ЖКХ и государственные и муниципальные закупки.