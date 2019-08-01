В СК сообщили о пяти задержанных участниках несанкционированной акции в Москве 27 июля

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Более 10 человек причастны к массовым беспорядкам на несанкционированной акции в центре Москвы 27 июля, пятеро участников уже задержаны. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

"В ходе предварительного расследования следователи уже получили доказательства причастности к совершению указанных преступлений более 10 граждан, принимавших наиболее активное участие в организации и проведении массовых беспорядков в центре столицы, - сообщила Петренко. - В настоящее время в установленном уголовно-процессуальном порядке задержаны пятеро участников незаконной акции, в том числе Алексей Миняйло, Кирилл Жуков и Иван Подкопаев, проводятся допросы и иные следственные действия".

В ближайшее время следствие будет ходатайствовать об их аресте. По словам Петренко, следователи продолжают устанавливать всех лиц, нарушивших закон. "Планируется ряд задержаний граждан, причастных к массовым беспорядкам и применению насилия в отношении представителей органов внутренних дел и Росгвардии в ходе несанкционированного митинга", - сообщила представитель СК.

По данным следствия, накануне проведения митинга в интернете организаторы, а также другие люди размещали призывы к участию в нем, допуская, что могут быть спровоцированы массовые беспорядки. В результате участники акции грубо нарушали общественный порядок, применили насилие в отношении сотрудников правоохранительных органов, прорвали оцепление и перекрыли движение на Садовом кольце. "В том числе от действий участников акций пострадали прохожие, не принимавшие в ней участия, а также причинен материальный ущерб имуществу граждан и организаций", - отметила Петренко. По данным фактам Главным следственным управлением СК по Москве расследуется уголовное дело по частям 1, 2, 3 статьи 212 ("Массовые беспорядки") и ст. 318 ("Применение насилия в отношении представителя власти") УК РФ. Санкция статьи 212 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде 15 лет лишения свободы.

Сотрудники полиции совместно с Росгвардией задержали более 1 тыс. человек за участие в несанкционированной акции 27 июля в Москве. Всего, по оценке полиции, на эту акцию собрались более 3,5 тыс. человек. Прокуратурой Москвы проводится административное расследование в отношении 15 незарегистрированных кандидатов на выборы в Мосгордуму, которые являются организаторами незаконных акций 14 и 27 июля.

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