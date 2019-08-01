Эксперт: число обучающихся по классическому формату и онлайн сравняется к 2021 году

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Число студентов, которые предпочитают обучаться дистанционно, сравняется с количеством обучающихся офлайн в 2020-2021 году. Такое мнение выразил ректор Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" (ВШЭ) Ярослав Кузьминов в четверг после пресс-конференции в ТАСС.

"Количество образовательных онлайн-платформ растет, раньше они росли в два раза в год, теперь в 1,5 раза в год - это огромные темпы, и примерно в 2020-2021 году число онлайн-студентов сравняется с количеством студентов офлайн в мире, то есть будет порядка 150 млн человек. Сейчас это число приближается к 100 млн", - сказал он журналистам.

До 2022 НИУ ВШЭ планирует записать около 300 онлайн-курсов. "За три года все обязательные курсы - их порядка 300-350 в "Вышке" - собираемся записать онлайн, так мы сделаем курс доступным всему миру. Лектор не теряет своих часов, он может их использовать как хочет, но он обязан работать со студентами, форму он найдет сам", - отметил ректор.

По словам Кузьминова, онлайн-курсы следующего поколения будут предполагать целый ряд элементов искусственного интеллекта и будут в большей степени ориентированы на психотип студента, на то, как он способен воспринимать информацию, что будет обеспечивать гораздо более устойчивое закрепление материала.