ФССП: приставы не собираются списывать долги со счетов без предупреждения должников

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Судебные приставы не собираются списывать долги, не уведомляя должников. Об этом сообщил журналистам директор ФССП России Дмитрий Аристов в перерыве открывшейся в Москве X Международной научно-практической конференции "Принудительное исполнение: современное состояние и векторы развития" с участием представителей 60 стран.

По его словам, была неправильно понята инициатива о введении упрощенного порядка взысканий. "Упрощенный порядок - это не значит бесконтрольный порядок списания средств должников. Это, в первую очередь, упрощение действий пристава-исполнителя внутри системы исполнения, а не в отношениях с должником", - пояснил он.

"Для граждан ничего не изменится. Так же будет предоставляться срок на добровольное исполнение - пять дней, так же будет направляться уведомление о том, что денежные средства с банковских счетов будут взысканы, - уточнил Аристов. - Единственно, что меняется [при упрощенном порядке] - не возбуждается исполнительное производство, как это сейчас происходит, для того, чтобы облегчить документооборот внутри службы".

Он заметил также, что упрощенный порядок не будет введен в ближайшее время, он пока предусмотрен в концепции нового Кодекса об административных правонарушениях, который опубликован на сайте правительства РФ. "Поэтому я бы хотел успокоить граждан - никто безакцептно, без уведомления конкретного должника деньги списывать с его счетов не будет", - заверил главный судебный пристав России.