Пятигорск отпразднует День города рок-фестивалем, карнавалом цветов и кавер-фестивалем

ПЯТИГОРСК, 1 августа. /ТАСС/. Рок-фестиваль "Пятница 13", вручение премии "Человек года - 2019" и "Карнавал цветов" пройдут в сентябре в Пятигорске (Ставропольский край) в честь празднования 239-й годовщины со дня основания города-курорта, сообщила пресс-служба горадминистрации в четверг.

"Праздничный марафон будет радовать жителей и гостей курорта почти месяц. Пройдет рок-фестиваль "Пятница 13": 13 сентября на Поляне песен выступят группы "СерьГа", "Моральный кодекс", "Круиз", "Крематорий", а также Игорь Куприянов. На следующий день здесь же выступят "Цветы", "Лейся песня" и Владимир Маркин. То есть музыка на любой вкус", - говорится в сообщении.

Пресс-служба отмечает, что пройдет в городе и кавер-фестиваль, который соберет молодежные группы со всего региона.

В пресс-релизе отмечается, что в программе еще десятки мероприятий: выставок, литературных вечеров, квестов, конкурсов и спортивных состязаний. Хорошо знакомые горожанам и гостям курорта вручение премии "Человек года - 2019" и "Карнавал цветов" - костюмированный фестиваль-шествие пятигорских школьников также займут законное место в афише Дня города. Свои "мини-праздники" пройдут также в микрорайонах и поселках Пятигорска.