Россиянина задержали на белорусско-польской границе при попытке нелегально попасть в ЕС

МИНСК, 1 августа. /ТАСС/. Белорусские пограничники задержали гражданина России, который пытался нелегально въехать в Польшу на грузовом поезде. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Госпогранкомитета Белоруссии.

"30 июля в пункте пропуска "Буг" пограничники задержали мужчину, который пытался попасть в Польшу на грузовом поезде. Пограничный наряд, осматривая грузовой состав сообщением "Брест - Малашевичи", обнаружил неизвестного. Мужчина спрятался под вагоном и выжидал, пока поезд начнет движение, чтобы незаметно на него забраться", - говорится в сообщении.

Как уточняет ведомство, у задержанного, который оказался жителем Тюмени, при себе были только паспорт и сменные вещи. Мужчина сознался в намерении незаконно пересечь границу "с целью поиска лучших условий жизни в странах Евросоюза". Правонарушитель привлечен к административной ответственности, ему грозят штраф и депортация с запретом въезда в Белоруссию сроком на пять лет.