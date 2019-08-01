Минэнерго предложило усовершенствовать экологическое законодательство по угледобыче

КЕМЕРОВО, 1 августа. /ТАСС/. Министерство энергетики РФ подготовило предложения по совершенствованию положений федерального экологического законодательства, которые касаются работы угледобывающих предприятий. Данные инициативы в виде дорожной карты направлены на рассмотрение в Министерство природных ресурсов России, сообщил журналистам в четверг замминистра энергетики Анатолий Яновский.

"Министерство энергетики РФ подготовило свои предложения в дорожную карту по совершенствованию нормативной базы, касающейся работы угледобывающих предприятий с точки зрения экологической составляющей. Эти предложения подготовлены с учетом позиций угольных компаний. По поручению [вице-премьера РФ] Дмитрия Козака Министерство природных ресурсов РФ должно его [перечень предложений] утвердить <...> до конца августа", - сказал Яновский.

Замминистра отметил, что пакет предложений достаточно объемный и насчитывает около 400 страниц. В частности, Минэнерго настаивает на необходимости устранения противоречий, которые содержатся в Земельном, Строительном кодексах и законе "О недрах" по вопросам проектирования, эксплуатации и ликвидации угледобывающих предприятий. Также министерство считает, что необходимо ускорить работу по созданию нормативных документов, которые установят четкие требования к работе систем мониторинга вредных выбросов на угольных предприятиях.

"Сейчас в связи с принятием [изменений в] закон "Об охране окружающей среды" угольные предприятия должны будут получать специальные экологические разрешения на ведение своей деятельности. Чтобы получить такое разрешение, необходимо руководствоваться утвержденным справочником наилучших доступных технологий, однако до настоящего времени отсутствуют нормативные документы, которые должно выпустить министерство природных ресурсов, касающиеся оснащения каждого предприятия системами учета выбросов, которые делает это предприятия. Нормативных документов нет, мы бы хотели, чтобы эта работа была ускорена", - сказал Яновский.

Он пояснил, что после утверждения дорожной карты уполномоченные органы смогут руководствоваться ей при изменении нормативной базы.