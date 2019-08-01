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Кабмин ограничил сферу использования домашних животных в бизнесе

Согласно соответствующему постановлению, животных можно использовать для разведения и торговли, в бизнесе по оказанию реабилитационных услуг, в коммерческих целях в областях культуры и спорта

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Правительство России установило перечень случаев, при которых допускается использование домашних животных в предпринимательской деятельности. Соответствующее постановление кабмина опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Перечень состоит из трех пунктов. Согласно нему, домашних животных можно использовать для разведения и торговли, в бизнесе по оказанию реабилитационных (за исключением медицинской реабилитации) и социальных услуг. Также домашних животных можно использовать в коммерческих целях в областях культуры, спорта, организации досуга и развлечений.

Правительство было наделено полномочиями составлять такой перечень Федеральным законом "Об ответственном обращении с животными", который был принят в конце декабря 2018 года. Документ прямо запрещает использовать домашних животных в предпринимательской деятельности в случаях, не предусмотренных утвержденным кабмином списком.

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