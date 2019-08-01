Диетолог посоветовала употреблять арбуз порциями не более 750 граммов

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Арбуз обладает полезными свойствами, однако необходимо соблюдать меру, чтобы избежать осложнений. Порция для здорового человека не должна превышать 750 граммов, диабетикам следует ограничиться 400-500 граммами, сообщила главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова на пресс-конференции в ТАСС.

"Арбуз - важная часть здорового питания. Их можно включать и в качестве основного блюда, и в качестве десерта или перекуса. Два-три кусочка можем позволить себе. О пользе говорится много: он содержит большое количество жидкости, обладает мочегонным действием, что является профилактикой отеков. Также арбуз содержит множество микроэлементов, например, калий и цинк, а также ликопин", - сказала она, добавив, что арбуз также полезен для метаболизма.

Стародубова пояснила, что существуют ограничения для пациентов с сахарным диабетом, однако не обязательно отказываться от арбуза полностью. "Вопрос только в количестве: 1-2 кусочка арбуза, до 400-500 граммов для пациентов с сахарным диабетом. При этом, конечно, нужно обеспечить прием лекарств и контролировать сахар в крови", - сказала диетолог, добавив, что оптимальная порция для здорового человека - 750 граммов.

Главной рекомендацией эксперта по выбору арбуза стало отсутствие видимых повреждений на плоде, чтобы не было рисков заражения.

Начальник отдела по взаимодействию с организациями и гражданами Роскачества Виктор Ковалев сообщил, что в прошлые годы эксперты проводили проверку продаваемых арбузов и не выявили нарушений.