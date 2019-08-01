Роскомнадзор предложит поправки для ответа на действия за рубежом против российских СМИ

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Роскомнадзор предложит поправки в закон для "зеркального" ответа на действия за рубежом в отношении российских СМИ. Об этом говорится в сообщении ведомства.

"Британский медиарегулятор Ofcom наложил штраф в £200 тыс. на телеканал RT. Причиной штрафа, по сообщению английского медиарегулятора, стало "нарушение принципа беспристрастности" со стороны RT, - отмечается в сообщении. - Поскольку Роскомнадзор неоднократно заявлял о применении принципа "зеркальности" в случае пристрастного отношения к отечественным СМИ за рубежом, официально сообщаем о подготовке в ближайшие дни поправок в российское законодательство. Цель поправок - приведение в соответствии с британскими стандартами норм, распространяющихся на иностранные СМИ, которые работают в России".

В ведомстве уточнили, что канал для консультаций с британским медиарегулятором уже открыт.