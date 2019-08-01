Мосгорсуд оставил под арестом Гудкова за повторное нарушение правил организации митинга

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Московский городской суд оставил в силе решение о назначении 30 суток административного ареста незарегистрированному кандидату в Мосгордуму Дмитрию Гудкову, признанному виновным в повторном нарушении правил организации и проведения митинга 14 июля. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Постановление Тверского районного суда Москвы от 30 июля оставить без изменений", - огласил решение судья. Защита Гудкова просила Мосгорсуд прекратить производство по делу в связи с непричастностью Гудкова к вменяемому правонарушению.

30 июля Тверской суд Москвы признал Гудкова виновным в повторном нарушении установленного порядка организации и проведения митинга (ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ) и назначил ему 30 суток административного ареста. Согласно данным протокола об административном правонарушении в отношении Гудкова, 14 июля в центре Москвы прошло массовое и не согласованное с органами исполнительной власти мероприятие. На своей странице в Twitter Гудков, добровольно приняв на себя функции организатора мероприятия, разместил призывы к участию неопределенного круга лиц в несогласованной акции, говорится в протоколе.

По словам адвоката, в материалах административного дела нет доказательств того, что страница принадлежит лично Гудкову, так как "есть несколько аккаунтов, принадлежащих Дмитрию". Адвокат утверждает, что во время задержания Гудкова и изъятия у него телефона на его странице в Twitter выходили публикации от третьих лиц.

На несанкционированную акцию "За допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму" 14 июля пришло около 1 тыс. человек. Участники митинга собрались в Новопушкинском сквере, откуда проследовали до мэрии Москвы и здания Мосгоризбиркома на Моховой улице.

Еще одно судебное заседание по делу Гудкова назначено в Коптевском районном суде на 23 августа. Он обвиняется по в проведении публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о его проведении (ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ). Речь идет о тексте, размещенном на странице Гудкова в Facebook, в котором речь идет о несанкционированном митинге в Москве 27 июля.