Спутник "ВДНХ-80" передал первый сигнал о 80-летии выставочного центра в Москве

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Спутник "ВДНХ-80", запущенный на орбиту в начале июля, 1 августа передал первый звуковой сигнал, оповещающий о 80-летии выставочного центра в Москве. Об этом сообщила пресс-служба ВДНХ.

"Сеанс связи со спутником состоялся в Центре управления полетами в городе Калуге с 13:30 до 13:40 мск. За это время аппарат передал аудиосообщение с текстом "80 лет ВДНХ", а также телеметрию с данными о космической погоде", - говорится в сообщении.

Спутник будет передавать сигналы и о других значимых событиях выставки, сигнал транслируется на частоте 436.500 MHz MOBITEX 4800bd. Как отметили в пресс-службе, принять сигнал с космического аппарата уже удалось радиолюбителям из разных уголков России - Красноярска, Саранска, Благовещенска, а также других стран - от Германии до Эквадора. Кроме того, в четверг в центре "Космонавтика и авиация" на ВДНХ появилось место оператора связи со спутником, там есть монитор с показателями телеметрии, получаемыми со спутника, позже там же будет установлена копия космического аппарата.

Спутник "ВДНХ-80" разработали студенты и научные сотрудники Научно-исследовательского института ядерной физики имени Д. В. Скобельцына МГУ. Аппарат весит около 3 кг, его длина - 34 см. Малый космический аппарат запущен в качестве попутной нагрузки вместе с гидрометеорологическим космическим аппаратом "Метеор-М" №2-2, выведенным на орбиту на ракете-носителе "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат".

С 1 по 4 августа проходит масштабное празднование 80-летия ВДНХ в Москве, на 20 площадках в разных частях выставки пройдет больше 50 праздничных событий. Москвичей и туристов ждут концерты и театральные постановки, видеопроекционные шоу, гастрономический фестиваль, соревнования по вейкбордингу, мастер-классы и многое другое.