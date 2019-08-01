Новую систему распределения бюджетных мест в вузах введут в 2025 году

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Министерство науки и высшего образования РФ учтет полученные от экспертного сообщества рекомендации при подготовке новой модели распределения бюджетных мест в вузах. Ее внедрение планируется начать в 2021 году, а полностью перейти - в 2025 году, сообщила в четверг пресс-служба министерства.

"В НИУ ВШЭ состоялось заседание межведомственной рабочей группы по подготовке новой модели расчета и распределения контрольных цифр приема в вузы. <...> Высказанные в ходе обсуждения рекомендации будут обобщены и представлены в Минобрнауки России для доработки новой модели распределения контрольных цифр. Ее внедрение планируется начать в 2021 году, оно будет постепенным. Окончательный переход на новую модель предполагается завершить в 2025 году", - говорится в сообщении.

Минобрнауки ранее начало разработку новой модели расчета контрольных цифр приема. Согласно ее положениям, распределение контрольных цифр предлагается проводить в два больших этапа. На первом устанавливать общий объем бюджетных мест (исходя из госгарантий и численности выпускников школ) и проводить их разбивку по укрупненным группам направлений и специальностей и по регионам. При этом предлагается учитывать данные о трудоустройстве по той или иной специальности за последние три года в конкретном регионе.

Второй этап распределения контрольных цифр - конкурс между вузами. Университетам необходимо будет направить заявки на то количество бюджетных мест, которое они считают для себя необходимым. Чтобы уложиться в общее число бюджетных мест, предлагается одобрять заявки вузов не пропорционально, а последовательно - от лучших вузов вниз по списку.

Участники совещания высказали свои предложения по возможным критериям такого ранжирования вузов. А также - за предоставление ведущим университетам большей гибкости при распределении контрольных цифр. Например, делать это не по стандартной схеме с почти 60 укрупненными направлениями подготовки, а в рамках более общих направлений: по естественным, экономическим, гуманитарным наукам и так далее. В Минобрнауки намерены учесть высказанные предложения при доработке новой модели распределения контрольных цифр.

В марте 2019 года Счетная палата рекомендовала Минобрнауки РФ пересмотреть подходы к установлению контрольных цифр приема в вузы, ориентируясь на потребности экономики, а также реальной потребности работодателей в высококвалифицированных кадрах. Так, по данным Росстата, из более чем 72 млн занятых по полученной профессии работают лишь 54,8% (39,634 млн человек), из них 23,8% имеют высшее образование, или 72% от числа занятых, имеющих высшее образование.