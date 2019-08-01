Twitter оплатил штраф за нарушение российского законодательства

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Компания Twitter оплатила штраф в размере 3 тыс. рублей, наложенный судом за непредоставление информации о локализации баз данных российских пользователей. Об этом корреспонденту ТАСС в четверг сообщил пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский.

"Twitter оплатил штраф в прошлую пятницу", - сказал он ТАСС.

5 апреля судебный участок мирового судьи Таганского района Москвы оштрафовал компанию Twitter на 3 тыс. рублей, признав виновной по статье 19.7 КоАП РФ ("Непредоставление или несвоевременное представление в организацию, уполномоченную в соответствии с федеральными законами на осуществление государственного надзора, сведений, предоставление которых предусмотрено законом"). Решением Таганского районного суда Москвы от 8 мая 2019 года постановление мирового судьи было оставлено без изменений, а жалоба защитника компании - без удовлетворения.

Ранее Роскомнадзор обвинил Facebook и Twitter в нарушении статьи 19.7 КоАП РФ. Требования об отчете о локализации баз персональных данных российских пользователей в РФ мессенджеру и соцсети были направлены Роскомнадзором в конце декабря 2018 года.