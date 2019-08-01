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Twitter оплатил штраф за нарушение российского законодательства

В Роскомнадзоре сообщили, что компания оплатила штраф в размере 3 тыс. рублей 26 июля
Описание
© AP Photo/Jeff Chiu

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Компания Twitter оплатила штраф в размере 3 тыс. рублей, наложенный судом за непредоставление информации о локализации баз данных российских пользователей. Об этом корреспонденту ТАСС в четверг сообщил пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский.

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"Twitter оплатил штраф в прошлую пятницу", - сказал он ТАСС.

5 апреля судебный участок мирового судьи Таганского района Москвы оштрафовал компанию Twitter на 3 тыс. рублей, признав виновной по статье 19.7 КоАП РФ ("Непредоставление или несвоевременное представление в организацию, уполномоченную в соответствии с федеральными законами на осуществление государственного надзора, сведений, предоставление которых предусмотрено законом"). Решением Таганского районного суда Москвы от 8 мая 2019 года постановление мирового судьи было оставлено без изменений, а жалоба защитника компании - без удовлетворения.

Ранее Роскомнадзор обвинил Facebook и Twitter в нарушении статьи 19.7 КоАП РФ. Требования об отчете о локализации баз персональных данных российских пользователей в РФ мессенджеру и соцсети были направлены Роскомнадзором в конце декабря 2018 года.

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