В Самарской области испытали аэростат для поиска нарушителей ПДД

САМАРА, 1 августа. /ТАСС/. Нарушения Правил дорожного движения (ПДД) в Самарской области впервые зафиксировали с помощью аэростата, в летательный аппарат установили видеокамеру. Об этом сообщается на официальном сайте ГИБДД.

"Впервые в Самарской области нарушения ПДД фиксировали с помощью аэростата. В течение трех дней летающий объект могли наблюдать участники дорожного движения над дорогами области. Аэростат представляет собой летательный аппарат, для создания подъемной силы которого используют гелий, благодаря которому он поднимается в воздух за несколько минут", - говорится в сообщении.

Видеокамера с разным углом обзора устанавливают в аэростате на специальном подвесе. Устройство многократно увеличивает видимость, оптика позволяет различить государственный регистрационный знак автомобиля в любое время суток. Данные поступают в передвижной пункт управления, где на компьютере инспектор ГИБДД сохраняет запись и передает информацию о нарушении ближайшему экипажу ДПС.

Если водитель не соглашается с нарушением, ему предоставляют видеозапись, которая является доказательством. По итогам трех дней рейда по ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ ("Выезд в нарушение Правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения") удалось привлечь пять автомобилистов.

Для обслуживания летательного аппарата создали специальный авиаотряд Росгвардии, его сотрудники помогают инспекторам следить за дорогой. Сотрудники Госавтоинспекции и Росгвардии продолжат данную работу, отметили в ведомстве.