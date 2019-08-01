Реконструкция старейшего на Северном Кавказе музея во Владикавказе завершится в декабре

ВЛАДИКАВКАЗ, 1 августа. /ТАСС/. Реконструкция Национального музея в Северной Осетии завершится в конце декабря 2019 года. Об этом ТАСС сообщил министр культуры Эльбрус Кубалов.

"В декабре этого года завершится реконструкция старейшего на Северном Кавказе музея. Там уже создано фондохранилище, оснащенное необходимым оборудованием для хранения экспонатов, в том числе уникальных. Мы следим за ходом ремонтных работ, все должно завершиться согласно проекту", - сказал Кубалов.

Параллельно с реконструкцией в музее не прекращаются выставки, они проходят в помещениях, в которых уже завершены ремонтные работы. Так, на первом этаже музея первой экспозицией в 2017 году стала выставка аланского золота. На ней были представлены шедевры сармато-аланской культуры, выполненные из драгоценных металлов, материалы археологических раскопок, работы художников, посвященных аланской истории. Все экспонаты были найдены в ходе раскопок на территории республики.

В Национальном музее, который располагается в историческом центре Владикавказа - на проспекте Мира, - после реконструкции появятся выставочные и экспозиционные площади, реставрационные мастерские и служебные помещения. Фондохранилища ранее не было, а помещения музея не соответствовали предъявляемым требованиям.

Реконструкция старейшего на Северном Кавказе музея, основанного в 1893 году, была продолжена в 2008 году, музей был включен в федеральную целевую программу "Культура России 2006-2011 годы". Однако работы неоднократно приостанавливались из-за отсутствия финансирования.

В 2017 году в рамках соглашения между Министерством культуры РФ и правительством республики на проведение реконструкции Национального музея было выделено 97,83 млн рублей, в том числе из республиканского бюджета 7,83 млн рублей.