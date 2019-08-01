Прокуратура Грузии намерена опросить экс-директора "Рустави 2"

Поводом для вызова Гварамии послужило обращение 16 июля адвоката Нино Нижарадзе, которая ранее владела девятипроцентной долей в "Рустави 2". Тогда юрист Нижарадзе Георгий Кавлашвили заявил, что с 2014 года телеканал получал меньше доходов при растущем рекламном рынке. Причиной тому адвокат называл то, что "Рустави 2" сотрудничала с некой компанией "Интермедиа", которая якобы привлекала рекламу и получала за это баснословные деньги, в то время как сам канал не богател.

"В рамках расследования по делу о злоупотреблении служебными полномочиями против законных интересов "Вещательной компании "Рустави 2", присвоении ее денег и имущества в крупном размере с использованием служебного положения и/или сокрытием коварной сделки на основе ходатайств прокуратуры приняты соответствующие постановления суда об изъятии документации и электронной информации у контрактников "Вещательной телекомпании "Рустави 2", в том числе, у "Интермедиа" и "Интермедиа плюс". Вместе с другими процессуальными и следственными мероприятиями в рамках указанного расследования запланирован опрос бывшего директора "Рустави 2" Николоза (Ники) Гварамии", - сказано в сообщении.

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) 18 июля не выявил нарушений Европейской конвенции по правам человека в деле телекомпании и снял введенное им же в 2017 году временное ограничение на исполнение решения Верховного суда Грузии, согласно которому телеканал должен был перейти во владение ее бывшего собственника, бизнесмена Кибара Халваши. Минюст Грузии исполнил решение Верховного суда в тот же день. Новый владелец сразу же уволил Гварамию.

Судебная тяжба вокруг телеканала "Рустави 2" длится с 2015 года. В августе 2015 года бывший владелец телеканала Халваши подал иск в Тбилисский городской суд, в котором указывал, что в 2006 году (во времена президентства Михаила Саакашвили - прим. ТАСС) его заставили уступить телеканал в пользу людей, приближенных к властям. В ноябре 2015 года Тбилисский горсуд удовлетворил иск Халваши. После этого владельцы "Рустави 2" оспорили решение суда первой инстанции в апелляционном суде, который 10 июня 2016 года оставил в силе постановление Тбилисского городского суда о передаче канала Халваши. В том же году руководство канала подало жалобу в Верховный суд Грузии, который в марте 2017 года также оставил в силе решения двух предыдущих инстанций. Адвокаты "Рустави 2" заявили тогда же, что намерены обжаловать решение Верховного суда Грузии в Страсбурге. Пока дело рассматривалось в судах, руководство телеканала заявляло, что за бизнесменом Халваши стоят власти, которые хотят закрыть независимый телеканал.