Глава СК поручил проверить информацию СМИ о нарушении прав незрячего ветерана в Волгограде

ТАСС, 1 августа. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил организовать проверку по факту нарушения прав незрячего ветерана Великой Отечественной войны в Волгограде, сообщается на официальном сайте ведомства.

"Председатель Следственного комитета РФ поручил руководству СУ СК России по Волгоградской области незамедлительно организовать доследственную проверку по факту нарушения прав пожилого инвалида", - говорится в сообщении. Ход и результаты проверки по поручению Бастрыкина взяты на контроль в центральном аппарате ведомства.

В СК РФ уточнили, что волгоградским следователям поручено проверить действия или бездействие должностных лиц, ответственных за предоставление услуг ЖКХ, и дать им правовую оценку. Бастрыкин дал указание оказать юридическую помощь ветерану.

Ранее в эфире одного из федеральных телеканалов вышел сюжет о 92-летнем фронтовике из Волгограда, который является инвалидом I группы по зрению. Службами ЖКХ ему был выставлен необоснованный счет за электроэнергию за несколько месяцев. При этом фактически слепой человек потреблял электроэнергии в разы меньше выставленной для оплаты суммы. Журналисты также сообщают, что счетчик, установленный в квартире ветерана, оказался неисправным, более того, никто его не проверял уже более 30 лет.

Накануне пресс-служба прокуратуры Волгоградской области сообщила, что ветерану-инвалиду перерассчитали сумму задолженности. "В результате принятых мер реагирования пенсионеру произведен перерасчет оплаты электрической энергии и аннулирована необоснованная задолженность в 15 тыс. рублей", - отметили в прокуратуре региона.