Порядка 500 редких автомобилей представят на фестиваль "Автошок" в Ставропольском крае

СТАВРОПОЛЬ, 1 августа. /ТАСС/. Порядка 500 эксклюзивных автомобилей представят на международном фестивале "Автошок", который пройдет в Невинномысске Ставропольского края со 2 по 4 августа. На мероприятии ожидается до 30 тыс. зрителей, сообщили в четверг ТАСС его организаторы.

"На фестивале представят около 500 автомобилей - это различные эксклюзивные автомобили с необычным тюнингом, звуковыми системами, ретро-машины. Ожидаем, что фестиваль посетят до 30 тыс. зрителей", - сказал собеседник агентства.

Фестиваль откроется 2 августа, в этот день зрители смогут увидеть выставку необычных автомобилей, выступления музыкальных групп и танцевальных коллективов. Конкурсные состязания начнутся 3 августа с общего гудка всех автомобилей-участников. Зрители смогут посоревноваться в метании покрышки на дальность, конкурсах от партнеров фестиваля.

Основной конкурс среди участников включает в себя номинации "Тюнинг отечественного автомобиля", "Тюнинг иностранного авто", JDM (тюнингованные оригинальные автомобили из Японии), "Ретро СССР", "ГАЗ-21 лучшая "Волга", "Ретро иномарка", а также соревнования среди внедорожников "Off-road". В рамках концертной программы перед зрителями выступят, в том числе, Вадим Самойлов, группы "Слот", "КняZZ", "Алиса" и т. д. А 4 августа на фестивале пройдет второй конкурсный и соревновательный день, показательные выступления бойцов спецназа ГРУ и подведение итогов.

Фестиваль под открытым небом "Автошок" ежегодно проводится в Невинномысске с 2013 года, по данным организаторов, аналогов подобному мероприятию по тематике и масштабам на Юге России и Северном Кавказе нет. Фестиваль объединяет в себе субкультуру автолюбителей, байкеров, музыку, спорт, туризм.