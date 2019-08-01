Патриарх Кирилл назвал борьбу с бедностью национальной задачей России

ДИВЕЕВО /Нижегородская область/, 1 августа. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что считает борьбу с бедностью национальной задачей России.

"Я считаю национальной задачей преодоление такого понятия, как бедность. В богатой стране бедности быть не может, а Россия - очень богатая страна", - сказал предстоятель Русской православной церкви в четверг, встретившись с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным и полномочным представителем президента в Приволжском федеральном округе Игорем Комаровым в Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском женском монастыре.

По его словам, у России есть "и полезные ископаемые, и ресурсы", "образованный народ, развитая промышленность, процветающее сельское хозяйство". "Находясь здесь, на нижегородской земле, я хотел бы пожелать вам помощи Божией в том, чтобы ваши усилия, направленные на улучшение жизни людей, достигали своих целей", - заключил он.

Первосвятительский визит патриарха Кирилла в Нижегородскую митрополию, в ходе которого был освящен Успенский собор, прошел 31 июля и 1 августа. 1 августа отмечается день обретения мощей преподобного Серафима Саровского. В этот день патриарх совершил литургию на соборной площади Свято-Троицкого женского монастыря в селе Дивеево.

Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский женский монастырь, духовником которого являлся Серафим Саровский, был основан в середине XVIII века. По преданию, место для монастыря его основательнице преподобной Александре Дивеевской указала сама Богородица. 27 сентября 1927 года монастырь был закрыт, а 21 июля 1991 года в обители возобновились монашеская жизнь. 14 апреля 2008 года был учрежден праздник в честь Собора Дивеевских святых, который отмечается 27 июля.