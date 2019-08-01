СК предъявил обвинение второму участнику массовых беспорядков на акции в Москве

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Следователи предъявили обвинение Алексею Миняйло - еще одному фигуранту дела о массовых беспорядках на несанкционированной акции в центре Москвы 27 июля. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Алан Гамазов.

"Только что следователь предъявил Алексею Миняйло обвинение по части 2 статьи 212 УК РФ, - сказал защитник. - Вину мой подзащитный не признает и настаивает, что участия в акции не принимал, так как в этот момент находился в Хамовническом суде Москвы, где поддерживал Любовь Соболь".

Ранее адвокат другого фигуранта дела о массовых беспорядках 27 июля в центре Москвы Кирилла Жукова Светлана Байтурина сообщила ТАСС, что следствие предъявило ему обвинение. "Кириллу Жукову предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 318 ("Применение насилия в отношении представителя власти, не опасного для его жизни") и ч. 2 ст. 212 (участие в массовых беспорядках) УК РФ. В пятницу Пресненский суд Москвы рассмотрит вопрос об аресте моего подзащитного", - сказала защитник. Вину он не признает по всем статьям обвинения.

Ранее в СК сообщили ТАСС, что в ходе предварительного расследования следователи получили доказательства причастности к совершению указанных преступлений более 10 граждан, принимавших наиболее активное участие в организации и проведении массовых беспорядков в центре столицы. В настоящее время задержаны пятеро участников.

Как уточнил ТАСС источник в правоохранительных органах, следователи допросили в рамках уголовного дела почти всех участников несанкционированной акции, которые в настоящее время находятся под административным арестом или оштрафованы за нарушение статьи 20.2. КоАП РФ ("Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования").