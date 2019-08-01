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Жаров: поправки к закону в ответ на действия Ofcom подразумевают многомиллионные штрафы

Глава Роскомнадзора уточнил, что текст документа будет готов в течение пяти-семи дней

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Поправки к закону "О СМИ", которые станут ответом на действия британского регулятора Ofcom в отношении телеканала RT, подразумевают многомиллионные штрафы. Об этом ТАСС в четверг заявил глава Роскомнадзора Александр Жаров.

"Поправки в закон предполагают крупные штрафы в отношении иностранных компаний, - сказал он. - Точный текст еще не готов, будет готов, я полагаю, в течение пяти-семи дней. Штрафы будут крупные, миллионные".

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Жаров уточнил, что поправки будут внесены в закон "О СМИ" и изменения будут готовиться с участием "профильного комитета Думы, Совета Федерации", а после - вынесены на общественное обсуждение.

Ранее в пресс-службе Роскомнадзора сообщили, что ведомство предложит поправки к закону для зеркального ответа на действия в отношении российских СМИ за рубежом.

В пресс-службе напомнили, что Роскомнадзор неоднократно заявлял о применении принципа зеркальности в случае пристрастного отношения к отечественным СМИ за рубежом и информировал о подготовке в ближайшие дни поправок в российское законодательство. Цель поправок - приведение в соответствие с британскими стандартами норм, распространяющихся на иностранные СМИ, которые работают в России. В ведомстве также уточнили, что канал для консультаций с британским медиарегулятором уже открыт.

Ранее Ofcom оштрафовал российский телеканал RT на £200 тыс. (около $250 тыс. по текущему курсу) за нарушение правил вещания на территории Соединенного Королевства.

Теги
Жаров, Александр АлександровичВеликобританияРоссия
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