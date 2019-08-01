Внедрение системы раздельного сбора твердых коммунальных отходов началось в Адыгее

МАЙКОП, 1 августа. /ТАСС/. Региональный оператор - Адыгейский филиал компании "ЭкоЦентр" - приступил в Адыгее к реализации проекта по внедрению системы раздельного сбора твердых коммунальных отходов, сообщила пресс-служба компании.

"Нам поставлена первая партия контейнеров для пластика, и мы приступаем к реализации в республике проекта по внедрению системы раздельного сбора ТКО. Сорок ярко-оранжевых контейнеров в ближайшие дни установят в двух населенных пунктах республики - Майкопе и Яблоновском городском поселении Тахтамукайского района, находящемся в непосредственной близости к Краснодару", - говорится в сообщении пресс-службы компании.

Каждый контейнер будет оснащен информационным плакатом с наглядными рисунками и пояснениями для населения, что и как можно выбрасывать в новые баки. Сетки для пластика оснащены специальными боковыми поручнями, что упрощает процесс выгрузки мусора. Содержимое этих сеток не попадет на полигон вместе с неотсортированными коммунальными отходами, весь пластик будет спрессован и отправлен на дальнейшую переработку. Реализация проекта завершится в 2022 году, уточнили в компании.

"С начала деятельности регионального весь объем собранных твердых коммунальных отходов стал транспортироваться только на два лицензированных полигона региона. Это был первый шаг по снижению негативного влияния на окружающую среду. Наступило время двигаться дальше, и вот сейчас мы внедряем раздельный сбор твердых коммунальных отходов, что поможет уменьшить количество мусора, отправляемого на захоронение", - цитирует директора Адыгейского филиала компании "ЭкоЦентр" Нальбия Алибердова пресс-служба.

Адыгея перешла на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами 1 января 2019 года. Ранее сообщалось, что в республике эксплуатируются два полигона твердых коммунальных отходов (ТКО) - в Адыгейске и Майкопе, их загруженность составляет 80%. Для решения проблем населения с твердыми коммунальными отходами до 2020 года власти намерены построить два мусоросортировочных комплекса - в Майкопском районе и Адыгейске. К 2024 году региону необходимо наладить стопроцентную обработку ТКО, 40% которых должны быть утилизированы.