СК предъявил обвинение третьему участнику массовых беспорядков на акции в Москве

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Следователи предъявили обвинение Ивану Подкопаеву - еще одному фигуранту дела о массовых беспорядках на несанкционированной акции в центре Москвы 27 июля. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Николай Фомин.

"Следствие предъявило Ивану Подкопаеву обвинение по части 2 статьи 212 УК РФ. Мой подзащитный не совершал тех действий, которые ему вменяются следствием, вину он не признает", - сказал защитник.

По его словам, как следует из фабулы обвинения, фигуранты уголовного дела о массовых беспорядках распыляли слезоточивый газ, кидали камни и бутылки в сотрудников правоохранительных органов, прорвали оцепление полицейских, а также применяли к ним насилие.

Ранее адвокаты двух других фигурантов дела о массовых беспорядках 27 июля в центре Москвы Кирилла Жукова и Алексея Миняйло сообщили ТАСС, что следствие предъявило обвинение их подзащитным. Жукову предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 318 (применение насилия в отношении представителя власти, не опасного для его жизни) и ч. 2 ст. 212 (участие в массовых беспорядках) УК РФ, а Миняйло вменяется участие в массовых беспорядках. В пятницу Пресненский суд Москвы рассмотрит вопрос об избрании фигурантам меры пресечения в виде заключения под стражу. Вину они не признают.

Ранее в СК сообщили ТАСС, что в ходе предварительного расследования следователи получили доказательства причастности к совершению указанных преступлений более 10 граждан, принимавших наиболее активное участие в организации и проведении массовых беспорядков в центре столицы. В настоящее время задержаны пятеро участников.

Как уточнил ТАСС источник в правоохранительных органах, следователи допросили в рамках уголовного дела почти всех участников несанкционированной акции, которые в настоящее время находятся под административным арестом или оштрафованы за нарушение статьи 20.2. КоАП РФ ("Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования").