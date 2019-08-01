Граффити с изображением амурского тигра появилось в центре Москвы

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Граффити с изображением амурского тигра нанесли на вентиляционную шахту возле станции метро "Тургеневская" в Москве для привлечения внимания к проблеме сохранения этих животных. Об этом сообщила в четверг ТАСС замначальника метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова.

"Каждый раз, выходя со станции метро "Тургеневская", наши пассажиры будут встречаться взглядом с амурским тигром. Мы разместили красочное граффити в дополнение к запуску тематического поезда "Полосатый экспресс", чтобы еще раз обратить внимание на проблему сохранения этих хищников. Ежедневно рисунок будут видеть более 23 тыс. пассажиров метро", - сказала Темникова.

Проект реализован совместно с автономной некоммерческой организацией "Центр "Амурский тигр". Как отметил генеральный директор центра Сергей Арамилев, авторы граффити хотели обыграть скрытый образ жизни, который ведет животное. "Поэтому нашего тигра можно не заметить сразу, но он постоянно наблюдает за человеком, пряча свой взгляд за деревьями, высаженными возле вентиляционной шахты", - сказал Арамилев.

Амурский тигр - наиболее крупный и самый северный подвид тигра. 95% его мировой популяции (порядка 600 особей) обитают на территории России.

В июле 2013 года по инициативе президента РФ Владимира Путина создан специальный Фонд по охране амурских тигров - "Центр "Амурский тигр", его учредителям выступило Русское географическое общество. Центр финансируется из внебюджетных источников.