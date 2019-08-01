Инвалиды в Севастополе получили возможность бесплатного проезда к пляжам на такси

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 августа. /ТАСС/. Власти Севастополя включили городские пляжи в перечень социально значимых объектов, куда инвалидов бесплатно могут доставлять на социальном такси, сообщили журналистам в пресс-службе городского правительства.

В Севастополе бесплатной услугой социального такси могут воспользоваться восемь льготных категорий, среди них инвалиды войны, инвалиды I группы, а также II и III групп, имеющие ограничение способности к передвижению, дети-инвалиды, инвалиды по зрению и другие. В городе работают четыре спецмашины, оборудованные подъемниками.

"Для обеспечения условий беспрепятственного доступа инвалидов к местам отдыха в перечень социально значимых объектов куда можно добраться на социальном такси включены городские пляжи", - приводятся в сообщении слова и. о. директора департамента труда и социальной защиты Станислава Борисенко.

В пресс-службе департамента ТАСС сообщили, что решение о расширении перечня объектов, куда социальное такси может доставлять инвалидов, было принято после многочисленных обращений общественных организаций инвалидов.

В перечне социально значимых объектов, доставка к аптекам, больницам и медцентрам, почте, банкам, вокзалам, магазинам, кинотеатрам.