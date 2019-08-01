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Пушков допускает меры по приостановке лицензии СМИ в поправках Роскомнадзора к закону

Сенатор полагает, что закон также должен "предписывать РФ определенным образом реагировать на нарушения прав российских СМИ и российских журналистов за рубежом"

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Поправки Роскомнадзора к закону "О СМИ", которые станут ответом на действия британского регулятора Ofcom в отношении телеканала RT, должны подразумевать не только штрафы в отношении иностранных компаний, но и, например, приостановку лицензии, заявил ТАСС глава Временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

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"Мне кажется, это должен быть закон, который будет предписывать РФ определенным образом реагировать на нарушения прав российских СМИ и российских журналистов за рубежом. Реагировать ответными мерами, это уже исполнительная власть, как мне кажется, должна принимать решение на базе закона, в какой степени реагировать, закон предоставит такое право и наметит механизмы, которые государство может использовать в случае ответных действий: это может быть штраф, а может быть и приостановка лицензии или какие-то еще меры. Этот закон должен идти шире, чем рассмотрение чисто финансовых возможностей в ответ на эту точечную историю", - подчеркнул сенатор.

Он добавил, что в случае подготовки Роскомнадзором соответствующих поправок Временная комиссия рассмотрит их на первом заседании осенней сессии в сентябре и также подготовит конкретные предложения по изменению законодательства. По словам Пушкова, эти поправки к закону не должны ограничиваться ответными мерами на действия только одной определенной страны.

"На мой взгляд, законодательство не может ограничиваться ответом на действия одной страны. Оно предполагает типовое решение вопроса, в данном случае типовую реакцию на ущемление российских СМИ, которые на легальной основе действуют в зарубежных странах, реакцию на нарушение странами своих международных обязательств. Здесь мы не можем сводить все к одной Великобритании", - пояснил Пушков.

Ранее в пресс-службе Роскомнадзора сообщили, что ведомство предложит поправки к закону для зеркального ответа на действия в отношении российских СМИ за рубежом.

В пресс-службе напомнили, что Роскомнадзор неоднократно заявлял о применении принципа зеркальности в случае пристрастного отношения к отечественным СМИ за рубежом и информировал о подготовке в ближайшие дни поправок в российское законодательство. Цель поправок - приведение в соответствие с британскими стандартами норм, распространяющихся на иностранные СМИ, которые работают в России. В ведомстве также уточнили, что канал для консультаций с британским медиарегулятором уже открыт.

Ранее Ofcom оштрафовал российский телеканал RT на £200 тыс. (около $250 тыс. по текущему курсу) за нарушение правил вещания на территории Соединенного Королевства.

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ВеликобританияРоссияПушков, Алексей Константинович
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