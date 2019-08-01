Беглов предложил к 75-летию Победы выплатить ветеранам в Петербурге 7 тыс. рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 августа. /ТАСС/. Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов внес на рассмотрение Законодательного собрания города законопроект, в соответствии с которым ветераны и блокадники получат к 75-летию Победы единовременную денежную выплату в размере до 7 тыс. рублей. Об этом сообщили в пресс-службе городского парламента, отметив, что готовы поддержать инициативу.

"Документом предлагается установить единовременную денежную выплату в 2020 году за счет средств бюджета города: в размере 7 тыс. рублей - для инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны, жителей блокадного Ленинграда, тружеников тыла, несовершеннолетних узников нацистских концлагерей и ветеранов боевых действий, участвовавших в разминировании и боевом тралении по окончании войны", - говорится в сообщении.

Единовременную выплату ко Дню Победы в размере 4 тыс. рублей получат вдовы военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Великой Отечественной войны, войны с Японией, а также вдовы умерших инвалидов и участников Великой Отечественной войны. Выплата в размере 3 тыс. рублей предусмотрена для лиц, родившихся до 3 сентября 1945 года и не относящихся к указанным выше категориям, зарегистрированных на территории Санкт-Петербурга.

Председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров заявил о том, что парламент готов поддержать инициативу. "Законопроект <...> имеет важное социальное значение - он касается порядка 400 тыс. петербуржцев. <...> Мы поддержим этот законопроект и уже на этапе подготовки бюджета города будущего года внесем необходимые 1,47 млрд рублей в перечень расходов", - приводит пресс-служба заксобрания слова Вячеслава Макарова.