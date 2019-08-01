Деятели культуры предостерегли от участия в несогласованных акциях протеста

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Несогласованные акции протеста несут угрозу для обычных граждан, а для участников противостояния, особенно молодых людей, высока вероятность стать заложниками чужих политических устремлений. Как отмечают деятели культуры и искусства, обращаясь к участникам и организаторам несогласованных акций в Москве, свое мнение следует отстаивать исключительно в рамках закона.

Так, по мнению музыканта Игоря Бутмана, насильственные методы выражения протеста никогда "не приводили ни к чему хорошему". "Если посмотреть на нашу историю, можно увидеть, что такие агрессивные акции приносили только негативные последствия. Давайте научимся выражать протест цивилизованно в рамках закона", - сказал он.

По его словам, у людей должна быть возможность высказывать свое мнение, однако делать это лучше всего легальным путем. "Все вопросы можно решить мирным путем. Я против таких митингов, драк, насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов. Для меня такие митинги только дестабилизируют ситуацию", - добавил Бутман.

Опасной тенденцией назвал генеральный директор киноконцерна "Мосфильм" Карен Шахназаров попытку втянуть в протестное движение молодежь. "Мне это не нравится, и я никому не советую в несанкционированных митингах принимать участие. Я считаю, что нужно следовать закону", - сказал он.

Его опасения относительно участия молодых людей в акциях разделяет и певица, член Общественной палаты РФ Диана Гурцкая. "Если взрослый, но несовершеннолетний ребенок рвется на несанкционированную акцию на улицу, то, возможно, он хочет выразить какие-то свои глубоко личные проблемы", - написала она на своей странице в Facebook.