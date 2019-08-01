Деятели культуры предостерегли от участия в несогласованных акциях протеста

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Несогласованные акции протеста несут угрозу для обычных граждан, а для участников противостояния, особенно молодых людей, высока вероятность стать заложниками чужих политических устремлений. Как отмечают деятели культуры и искусства, обращаясь к участникам и организаторам несогласованных акций в Москве, свое мнение следует отстаивать исключительно в рамках закона.
Так, по мнению музыканта Игоря Бутмана, насильственные методы выражения протеста никогда "не приводили ни к чему хорошему". "Если посмотреть на нашу историю, можно увидеть, что такие агрессивные акции приносили только негативные последствия. Давайте научимся выражать протест цивилизованно в рамках закона", - сказал он.
По его словам, у людей должна быть возможность высказывать свое мнение, однако делать это лучше всего легальным путем. "Все вопросы можно решить мирным путем. Я против таких митингов, драк, насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов. Для меня такие митинги только дестабилизируют ситуацию", - добавил Бутман.
Опасной тенденцией назвал генеральный директор киноконцерна "Мосфильм" Карен Шахназаров попытку втянуть в протестное движение молодежь. "Мне это не нравится, и я никому не советую в несанкционированных митингах принимать участие. Я считаю, что нужно следовать закону", - сказал он.
Его опасения относительно участия молодых людей в акциях разделяет и певица, член Общественной палаты РФ Диана Гурцкая. "Если взрослый, но несовершеннолетний ребенок рвется на несанкционированную акцию на улицу, то, возможно, он хочет выразить какие-то свои глубоко личные проблемы", - написала она на своей странице в Facebook.
В таком случае родителям следует приложить усилия, чтобы найти правильный подход и удержать ребенка от необдуманных поступков, убеждена она.
Опасная игра
Свою ответственность за тех, кто может прийти на акции, должны осознавать в первую очередь организаторы, заметил ректор Российского института театрального искусства ГИТИС Григорий Заславский, напомнив, что инициаторы несанкционированного митинга 27 июля отказались от предложенной властями Москвы альтернативной площадки. "Другую искать не стали, потому что нужен был конфликт, тут, как говорила одна моя бывшая подруга, к гадалке не ходи. И вот тут, я считаю, нельзя становиться марионеткой, игрушкой в руках тех, кому нужен конфликт, для кого чем хуже, тем лучше", - написал он на своей странице в Facebook.
Художественный руководитель Театра на Малой Бронной Константин Богомолов назвал призыва выходить на несогласованные акции "опасной игрой" и сравнил протесты с "кокетливым бунтарством", "Берем булыжник, а на вопрос: "зачем взяли", прихихикивая от собственной изобретательности, изображаем, что ведем археологические раскопки. В итоге одним - пококетничать, другим - побороться за власть, третьим - искренне защитить свое право, а некоторое количество юношей и девушек - из тех, у кого родители без знакомств, - присядут. И никто их не защитит", - отметил Богомолов. По его словам участники акций должны быть предупреждены, что ценой их присутствия может стать "поломанная судьба".
Об акции 27 июля
В центре Москвы в минувшую субботу уже прошла несанкционированная акция в поддержку так называемых независимых кандидатов, которые не были зарегистрированы на выборы в Мосгордуму. Мэр Москвы Сергей Собянин назвал митинг преднамеренной провокацией. По словам мэра города, призывы выйти на несанкционированную акцию со стороны кандидатов начались еще до решения по их регистрации.
По данным полиции, в акции участвовали более 3,5 тыс. человек, более 1 тыс. были задержаны. Власти заранее предупредили участников акции об ответственности и недопустимости нарушения закона.
Прокуратура Москвы проводит административное расследование в отношении 15 незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, которые являются организаторами несанкционированных акций 14 и 27 июля. Первое предупреждение прокуратуры они игнорировали.