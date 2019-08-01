Спикер Рязанской облдумы безвозмездно передаст участок земли под питомник для оленей

РЯЗАНЬ, 1 августа. /ТАСС/. Председатель Рязанской областной думы Аркадий Фомин, который по итогам опубликования сведений о доходах и имуществе за 2018 год является одним из крупнейших землевладельцев среди глав региональных парламентов, безвозмездно передаст участок владений под организацию питомника пятнистых оленей. О планах по передаче земли Фомин сообщил ТАСС.

Как следует из сведений о доходах, председатель Рязанской городской думы, лидер реготделения "Единой России" Аркадий Фомин владеет 192,2 га земли. Ранее он входил в состав Госдумы пятого созыва, а еще ранее занимал посты первого заместителя главы администрации Рязани по социально-экономическому развитию и заместителя главы администрации по муниципальной собственности.

"Земля находится в моей собственности уже почти на протяжении десяти лет. Я давно вынашивал идею создания питомника для оленей. В ближайшее время передам часть площади под организацию питомника в рамках некоммерческого партнерства единомышленникам, которые готовы заниматься разведением пятнистых оленей. Их мало в дикой природе, поэтому важно заниматься их воспроизведением и после - выпускать на волю", - сообщил ТАСС политик.

Как ранее сообщало правительство Рязанской области, в 2017 году на территории Шевырляевского государственного природного заказника было выпущено 24 особи пятнистого оленя.