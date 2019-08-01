Источник: СК предъявил обвинения пяти участникам массовых беспорядков на акции в Москве

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Следствие предъявило обвинение пяти фигурантам дела о массовых беспорядках на несанкционированной акции в центре Москвы 27 июля. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Следователи установили еще двоих фигурантов уголовного дела о массовых беспорядках - это Самариддин Раджабов и арестованный ранее Евгений Коваленко, признавший вину в применении насилия в отношении полицейского", - сказал собеседник агентства, отказавшись от дальнейших комментариев в интересах следствия.

Ранее адвокаты трех других фигурантов дела о массовых беспорядках 27 июля в центре Москвы Кирилла Жукова, Ивана Подкопаева и Алексея Миняйло сообщили ТАСС, что следствие предъявило обвинения их подзащитным. Так, Жукову предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 318 (применение насилия в отношении представителя власти, не опасного для его жизни) и ч. 2 ст. 212 (участие в массовых беспорядках) УК РФ, а Миняйло и Подкопаеву вменяется участие в массовых беспорядках. В пятницу Пресненский суд Москвы рассмотрит вопрос об избрании фигурантам меры пресечения в виде заключения под стражу. Вину они не признают.

Как следует из фабулы обвинения, фигуранты уголовного дела о массовых беспорядках распыляли слезоточивый газ, кидали камни и бутылки в сотрудников правоохранительных органов, прорвали оцепление полицейских, а также применяли к ним насилие.

Ранее в Следственном комитете сообщили ТАСС, что в ходе предварительного расследования были получены доказательства причастности к совершению указанных преступлений более 10 граждан, которые принимали наиболее активное участие в организации и проведении массовых беспорядков в центре столицы. В настоящее время задержаны пятеро участников.

Как уточнил ранее ТАСС другой источник в силовых структурах, следователи допросили в рамках уголовного дела почти всех участников несанкционированной акции, которые в настоящее время находятся под административным арестом или оштрафованы по статье 20.2 КоАП РФ ("Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования").