Ученые назвали правильный ответ в спорном примере из школьного курса математики

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Правильный ответ в примере из школьной математики с делением и умножением, породившем споры в социальных сетях, - "16". Об этом ТАСС заявили известные российские математики.

28 июля один из пользователей опубликовал в Twitter пример из школьной программы по математике: "8:2(2+2)=?". Обсуждение примера вызвало широкий резонанс, и перешло на международный уровень, пользователи разных стран получали ответ "16" или "1".

Российский математик, доктор физико-математических наук, первый декан факультета математики Высшей школы экономики Сергей Ландо рассказал ТАСС, что правильный ответ в России будет 16. "На территории Российской Федерации деление и умножение имеют разные приоритеты. В США или Англии может быть другой порядок. В России сначала выполняется операция в скобках, потом деление на эту сумму, а потом результат умножается на следующий множитель. Правильный ответ - 16", - сказал он. Ландо добавил, что в подобных спорных случаях специалисты стараются обозначить порядок операций скобками.

Заведующий кафедры высшей математики Национального исследовательского университета "Московский институт электронной техники" (НИУ МИЭТ) Александр Прокофьев подтвердил ТАСС, что правильный ответ - 16, и объяснил, почему пример вызвал столько споров.

"Ошибаются, как я полагаю, преимущественно взрослые. У школьников вопросов быть не должно. Первой выполняется операция в скобках, затем, согласно приоритету арифметических действий, деление и умножение - они являются равноправными и выполняются слева направо. Студенты привыкают отделять косой чертой числитель от знаменателя, поэтому путаются в данном примере, полагая, что умножение двойки на скобку расположено в знаменателе", - сказал Прокофьев.

С ними согласилась и заведующая кафедры "Математика" Российского университета транспорта Людмила Кочнева. "Если бы стояла скобка после знака деление, то правильным ответом была бы единица. Если бы после восьмерки была горизонтальная черта - знак дробного деления - а внизу 2(2+2), это была бы единица. А раз все это в строчку, вы должны делать операции в том порядке, в котором они написаны. Восемь делим на два, четыре умножаем на 2+2, получается 16. Это просто манера записи, ничего интересного - чисто арифметическая задача, но все-таки более опрятно надо писать сам пример", - пояснила она.