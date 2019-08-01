Обращение СПЧ в поддержку россиянки Осиповой передано в Совет ООН по правам человека

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Обращение Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) в поддержку россиянки Богданы Осиповой, осужденной в США за похищение собственных детей, передано специальным процедурам Совета ООН по правам человека. Об этом в четверг сообщается на сайте совета.

"Совет при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека сегодня получил информацию из МИД России о том, что его обращение в поддержку находящейся в американской тюрьме россиянки Богданы Осиповой передано специальным процедурам Совета ООН по правам человека, уполномоченным направлять запросы соответствующим государствам", - говорится в сообщении.

6 июня суд города Уичито (Канзас) приговорил 38-летнюю Богдану Осипову к семи годам тюремного заключения по статье "Похищение детей родителем" и по двум пунктам статьи "Вымогательство международного масштаба". У Осиповой, имеющей гражданство РФ и США, трое несовершеннолетних детей, в том числе младшие дочери от брака с гражданином США Брайаном Мобли. Американские власти обвиняют женщину в том, что в 2014 году она, будучи беременной, вывезла с территории США в Россию дочь без согласования с супругом, с которым уже был начат бракоразводный процесс, что недопустимо законом. Младшая девочка появилась на свет в том же году уже на территории РФ, после чего супруги развелись.

Россиянка была задержана в США сотрудниками ФБР после того, как приехала в Уичито, чтобы решить вопрос опеки над совместными с Мобли детьми. В настоящее время обе девочки и их старший брат, также несовершеннолетний сын Осиповой, проживают в РФ с опекуном, родной тетей осужденной россиянки.