Неверов призвал все политические силы объединяться во время ЧП и работать сообща

СОЛНЕЧНОГОРСК /Московская область/, 1 августа. /ТАСС/. Все политические партии должны объединять усилия во время ЧП в регионах, аналогичных наводнениям в Иркутской области, и работать сообща. Об этом в четверг заявил вице-спикер Госдумы, глава фракции "Единая Россия" Сергей Неверов на встрече участников всероссийского молодежного образовательного форума "Территория смыслов" с лидерами всех думских фракций.

Ранее фракция КПРФ в заксобрании Иркутской области отказалась поддержать законопроекты о налоговых послаблениях для жителей зоны наводнения, в частности, в Тулуне. Член партии, губернатор области Сергей Левченко назвал эти инициативы нерациональными, поскольку, по его словам, они также дают право на льготы крупным коммерческим структурам, которых паводок не коснулся.

Вопрос о ситуации в Иркутской области задал лидеру КПРФ Геннадию Зюганову один из уроженцев региона, участник смены "Экосреда - Политика". В ответ Зюганов заявил, что "команда Левченко сутками там работает, не разгибаясь" совместно с вице-премьером Виталием Мутко и что есть некие "силы, которые хотят руки погреть на трагедии".

В свою очередь Неверов отметил, что оценку эффективности действий губернатора даст президент, а политические силы в регионах должны в подобных ситуациях работать совместно.

"В Иркутской области сегодня нет большинства ни у одной фракции. Для того, чтобы принять решение, необходима консолидация, коалиция", - со своей стороны указал Неверов. "Когда приходит беда, всем политическим партиям необходимо объединяться и решать вопросы сообща", - добавил вице-спикер.