Аэропорт Сочи опроверг информацию об увольнениях сотрудников по национальному признаку

СОЧИ, 1 августа. /ТАСС/. Информация о массовом увольнении сотрудников Международного аэропорта Сочи по национальному признаку противоречит действительности и является оскорбительной для компании. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе аэропорта.

В среду в ряде СМИ и соцсетях появилось обращение сотрудников Международного аэропорта Сочи, которые сообщали, что на предприятии якобы уже второй год идет увольнение сотрудников по национальному признаку. В заявлении сообщалось, что данная проблема касается работающих 200 сотрудников аэропорта, около 100 уже уволенных.

"В связи с появлением противоречащей действительности и оскорбительной для компании информации в СМИ Международный аэропорт Сочи официально заявляет, что кадровая политика компании соответствует всем нормам и требованиям законодательства Российской Федерации. Состав сотрудников аэропорта многонационален, и мы считаем это нашим неоспоримым преимуществом, принимаемые кадровые решения всегда основываются на корпоративных стандартах и положениях, этических нормах, существующих в многонациональном коллективе. Однако небольшая группа сотрудников, недавно расторгнувших трудовые отношения с аэропортом, намеренно использует национальный мотив в своих личных интересах, требуя для себя особых условий. Мы считаем, что действия этой группы лиц не только не правомерны, но и ведут к разжиганию межнациональной розни, что недопустимо", - сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

"Аэропорт Сочи призывает инициаторов незаконной акции отказаться от подобных действий, нарушающих законодательство РФ", - говорится в сообщении.