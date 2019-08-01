Саудовские власти ослабили ограничения для женщин на поездки заграницу

ТАСС, 2 августа. Власти Саудовской Аравии приняли в четверг ряд поправок, уравнивающих права достигших 21 года женщин и мужчин, что позволит совершеннолетним представительницам прекрасного пола покидать территорию королевства без разрешения мужчины-опекуна (мужа или родственника-мужчины). Об этом сообщила газета Saudi Gazette со ссылкой на правительственные декреты.

В Саудовской Аравии в настоящее время женщинам любого возраста и мужчинам, не достигшим 21 года, требуется разрешение опекуна для поездок за рубеж. В рамках принятых саудовскими властями поправок женщины также получили право подавать документы и получать загранпаспорта без согласия отвечающего за них члена семьи мужского пола. Подобное изменение законодательства стало возможно после того, как власти королевства в этом году поручили правительственному комитету пересмотреть законы об опекунстве.

"Любой гражданин Саудовской Аравии, подавший заявление на получение загранпаспорта, получит его в соответствии с подзаконным актом", - говорится в поправке.

Женщины, отмечает газета, также впервые получили право самостоятельно регистрировать новорожденного ребенка, до этого только муж или достигший 18 лет родственник мужского пола мог сообщить в государственные органы о рождении. Кроме того, саудовским женщинам теперь разрешено официально регистрировать смерть, а также подавать заявление о заключении или расторжении брака.

В середине июля газета The Wall Street Journal указала, что движение к переменам в области прав женщин в Саудовской Аравии последовало после того, как внимание мировой общественности привлекли случаи, когда ряд молодых саудовских женщин покинули страну и запросили убежища, жалуясь на законы и обычаи королевства. Правозащитные организации, писала газета, утверждают, что "законы об опеке превращают женщин в подданных второго сорта", лишают их основных прав человека и социальных прав и допускают жестокое обращение с ними.

Руководство Саудовской Аравии в последние годы сделало ряд шагов, символизирующих либерализацию общественной жизни и большую степень открытости страны. Так, в апреле 2018 года в королевстве открылся первый за 40 лет кинотеатр, а в июне того же года был снят запрет для женщин на вождение автомобиля.