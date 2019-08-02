NYT: прокуратура США возобновила расследование в отношении Trump Organization

НЬЮ-ЙОРК, 2 августа. /ТАСС/. Прокуратура штата Нью-Йорк через суд запросила у группы компаний Trump Organization документы, связанные с выплатой $130 тыс. бывшей порноактрисе Стефани Клиффорд. Как сообщила в четверг газета The New York Times со ссылкой на собственные источники, таким образом возобновлено расследование, завершившееся в середине июля этого года.

По данным издания, прокуратура Нью-Йорка потребовала предъявить документы, сопутствовавшие выплате денег за молчание экс-порноактрисе, которая утверждала, что нынешний президент США Дональд Трамп в прошлом вступал с ней во внебрачную связь. Газета утверждает, что в прокуратуре намерены выяснить, оформляли ли представители руководства группы компаний какие-либо поддельные документы для проведения денежного перевода. По словам источника издания, в случае, если такие записи имели место, это может грозить их авторам уголовным преследованием.

По словам адвоката Trump Organization Марка Мукэйси, данное расследование является попыткой нанести удар по политическому авторитету президента США. "Использование повесток в суд в качестве оружия - это просто способ притеснения президента, его семьи и бизнеса. Мы ответим должным образом", - подчеркнул юрист.

Ранее прокуратура американского штата Нью-Йорк завершила расследование данных о нарушении членами руководства группы компаний Trump Organization правил финансирования предвыборной кампании и инаугурации Трампа. Судья Уильям Поули распорядился предать гласности ряд следственных материалов, касающихся обысков в доме бывшего юриста президента США Майкла Коэна. "В настоящий момент расследование правительством нарушений завершено", - заявил он

Коэн в декабре 2018 года был приговорен к трем годам тюремного заключения за ряд преступлений, включая уклонение от уплаты налогов, нарушение правил финансирования предвыборной кампании, махинации в банковской сфере и предоставление ложных сведений финансовым организациям США. Нарушение правил финансирования выразилось в нецелевом использовании средств, выделенных на предвыборную борьбу. Их часть была выплачена за молчание двум женщинам, утверждающим, что Трамп в прошлом вступал с ними во внебрачную связь. Речь идет об экс-порноактрисе Стефани Клиффорд и бывшей фотомодели Карен Макдугал.