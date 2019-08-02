СК не установил причастность лидера движения "Левый блок" к массовым беспорядкам

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Следователи отпустили лидера движения "Левый блок" Василия Кузьмина после допроса в рамках дела о массовых беспорядках на несанкционированной акции в центре Москвы 27 июля. Об этом ТАСС сообщил в пятницу его адвокат Леонид Соловьев.

"После просмотра следствием дополнительных доказательств в ходе допроса моего подзащитного в статусе свидетеля было установлено, что он не причастен к [действиям, подпадающим под статью] 212 УК РФ. Василия Кузьмина отпустили, он едет домой", - сказал защитник, уточнив, что Кузьмину не избиралась мера пресечения. Он был допрошен в статусе свидетеля в первый раз 31 июля.

Ранее адвокаты трех фигурантов дела о массовых беспорядках 27 июля в центре Москвы Кирилла Жукова, Ивана Подкопаева и Алексея Миняйло сообщили ТАСС, что следствие предъявило обвинения их подзащитным. Так, Жукову предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 318 ("Применение насилия в отношении представителя власти, не опасного для его жизни") и ч. 2 ст. 212 ("Участие в массовых беспорядках") УК РФ, а Миняйло и Подкопаеву вменяется участие в массовых беспорядках. Обвинения предъявлены также Самариддину Раджабову и арестованному ранее Евгению Коваленко, признавшему вину в применении насилия в отношении полицейского.

В пятницу Пресненский суд Москвы рассмотрит вопрос об избрании фигурантам меры пресечения в виде заключения под стражу. Вину они не признают. Как следует из фабулы обвинения, участники массовых беспорядков распыляли слезоточивый газ, кидали камни и бутылки в сотрудников правоохранительных органов, прорвали оцепление полицейских, а также применяли к ним насилие.

Ранее в Следственном комитете сообщили ТАСС, что в ходе предварительного расследования были получены доказательства причастности к совершению указанных преступлений более 10 граждан, которые принимали наиболее активное участие в организации и проведении массовых беспорядков в центре столицы.